У Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки: фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 77-річний чоловік вистрілив з травматичної зброї собі в голову в міському парку.

Трагедія трапилася вдень 28 вересня в Долгінцевському районі. Про це повідомляє Первый Городской.

У Кривому Розі чоловік публічно наклав на себе руки Первый Городской

Правоохоронці почали з'ясовувати подробиці того, що сталося.

Подія трапилася в парку Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL писав, що на виїзді з Кривого Рогу сталася масова ДТП, в результаті якого постраждали п'ятеро людей. Попередньо відомо, що зіткнення сталося через водія Opel, який виїхав на зустрічну смугу. На подія не встигли відреагувати ще три автомобілі.

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