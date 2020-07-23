У середу, 22 липня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області місцевий житель погрожував підірвати багатоповерхівку.

Близько 22:10 68-річний чоловік повернувся до себе додому в квартиру на вулиці Адмірала Головка в стані алкогольного сп'яніння, посварився з дружиною і вирішив накласти на себе руки. Про це повідомляє "Перший Міський" з посиланням на пресслужбу полку патрульної поліції Кривого Рогу.

Щоб налякати дружину, пенсіонер сказав, що хоче вбити себе. Криворіжанин пішов на кухню, де відкрив газові вентилі на колонці.

Чоловікові не вдалося втілити свій план у життя. На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники і співробітники газової служби. Газівники перекрили доступ до палива в квартирі, приміщення провітрили.

На городянина склали адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф від 170 до 340 гривень, до 40 годин громадських робіт або ж арешт на строк до семи діб.

У Кривому Розі чоловік погрожував підірвати багатоквартирний будинок Перший Міський

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