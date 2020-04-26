У Кривому Розі чоловік погрожував перехожим сокирою і тубусом гранатомета

Ігор Кравченко Події 17:14, 26.04.2020

У неділю, 26 квітня, в Кривому Розі чоловік, озброївшись сокирою і тубусом від гранатомета, погрожував людям.

Інцидент стався в приватному секторі на мікрорайоні Зарічний, повідомляє "Перший Міський"

Після погроз чоловік закрився в будинку. Щоб вгамувати порушника на місце події прибули кілька екіпажів патрульних, співробітники районного відділення поліції і бригаду психоневрологічного диспансеру. Чоловіка знешкодили і передали медикам, при цьому ніхто не постраждав.

Чоловік погрожував перехожим сокирою і тубусом гранатомета
rossaprimavera.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поліція в ході спецоперації затримала лідера організованого злочинного угруповання і його спільника. Затриманий лідер угруповання організував мінімум п'ять озброєних розбійних нападів на квартири і будинки жителів Дніпропетровської області.

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