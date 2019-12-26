У Кривому Розі чоловік побив поліцейських під час суду

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який побив поліцейських.
Подія трапилася під час судового засідання, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Побили поліцейських
ТСН
Як стало відомо, виконуючи постанову судді, правоохоронці почали виводити чоловіка із залу судових засідань.
Однак порушник став чинити опір і завдав поліцейським тілесні ушкодження.
Відзначимо, що 24 грудня підозрюваного затримали в порядку статті 208 КК України.
Тепер через загрозу життя працівникові правоохоронного органу порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
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