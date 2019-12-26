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26 грудня • оновлено в 15:35
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Софія Ковнір

У Кривому Розі чоловік побив поліцейських під час суду

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У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який побив поліцейських.

Подія трапилася під час судового засідання, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

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Побили поліцейських

Побили поліцейських

ТСН

Як стало відомо, виконуючи постанову судді, правоохоронці почали виводити чоловіка із залу судових засідань.

Однак порушник став чинити опір і завдав поліцейським тілесні ушкодження.

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Відзначимо, що 24 грудня підозрюваного затримали в порядку статті 208 КК України.

Тепер через загрозу життя працівникові правоохоронного органу порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії затримали колекціонера картин українського походження Ігоря Топорівського і його дружину Ольгу за підозру в підробці картин, шахрайстві і відмиванні грошей.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
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