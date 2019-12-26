У Кривому Розі чоловік побив поліцейських під час суду

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали чоловіка, який побив поліцейських.

Подія трапилася під час судового засідання, повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Побили поліцейських ТСН

Як стало відомо, виконуючи постанову судді, правоохоронці почали виводити чоловіка із залу судових засідань.

Однак порушник став чинити опір і завдав поліцейським тілесні ушкодження.

Відзначимо, що 24 грудня підозрюваного затримали в порядку статті 208 КК України.

Тепер через загрозу життя працівникові правоохоронного органу порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії затримали колекціонера картин українського походження Ігоря Топорівського і його дружину Ольгу за підозру в підробці картин, шахрайстві і відмиванні грошей.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram