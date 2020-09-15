У Кривому Розі через зіткнення легковиків постраждали три людини. Фото

Аліна Рашевська Події 08:35, 15.09.2020

Увечері 14 вересня в Кривому Розі Дніпропетровської області зіткнулися автомобілі Ford і Mercedes.

Іномарки не розминулися на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Васякіна. В результаті аварії постраждали три пасажири Mercedes, повідомляє "Перший міський".

Відомо, що легковики рухалися з кільця автовокзалу в бік 95-го кварталу. За словами очевидців, Ford рухався в середній смузі і почав перебудовуватися вліво, де їхав Mercedes. Уникаючи зіткнення, "німець" зачепив "американця", якого занесло на зустрічну смугу.

На місце інциденту прибули екіпаж патрульних і слідчий. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

У Кривому Розі зіткнулися легковики.
Перший міський
Аварія трапилася на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Васякіна.
Перший міський
В результаті постраждали три людини.
Перший міський
Всі деталі з'ясовували правоохоронці.
Перший міський

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