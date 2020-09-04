У Кривому Розі через пожежу в школі евакуювали дітей і співробітників. Фото
У п'ятницю, 4 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області трапилася пожежа на території школи № 29 на вулиці Рахманінова.
Займання почалося в окремій будівлі актового залу. Як повідомляє "Перший Міський", частину цього приміщення орендувала туристична організація (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Директор навчального закладу прийняв рішення про евакуацію, зі школи в терміновому порядку вивели 227 дітей і 18 дорослих. Із людей на пожежі ніхто не загинув і не постраждав. За інформацією "Першого Криворізького", в момент події в актовій залі нікого не було.
Площа займання склала 70 квадратних метрів. Вогонь пошкодив шість металопластикових вікон та туристичне спорядження. Причини пожежі на даний момент встановлюють фахівці.
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