У Кривому Розі через пожежу в школі евакуювали дітей і співробітників. Фото

У Кривому Розі через пожежу в школі евакуювали дітей і співробітників. Колаж

У п'ятницю, 4 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області трапилася пожежа на території школи № 29 на вулиці Рахманінова.

Займання почалося в окремій будівлі актового залу. Як повідомляє "Перший Міський", частину цього приміщення орендувала туристична організація (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Перший Криворізький

Директор навчального закладу прийняв рішення про евакуацію, зі школи в терміновому порядку вивели 227 дітей і 18 дорослих. Із людей на пожежі ніхто не загинув і не постраждав. За інформацією "Першого Криворізького", в момент події в актовій залі нікого не було.

Площа займання склала 70 квадратних метрів. Вогонь пошкодив шість металопластикових вікон та туристичне спорядження. Причини пожежі на даний момент встановлюють фахівці.

Займання почалося в окремій будівлі актового залу. Перший Криворізький

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