У Кривому Розі через НП на шахті гірники застрягли під землею. Перший Міський

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області через несправність на шахті "Ювілейна" 15 липня більше 60 шахтарів провели під землею більше 14 годин.

Робітники не змогли піднятися на поверхню через несправність підйомного механізму кліті. Про це повідомляє Перший Міський з посиланням на пресслужбу ПрАТ "Суха Балка".

Зазвичай одну зміну гірників піднімають у два етапи. Вчора кліть піднялася на поверхню один раз, після чого механізм вийшов з ладу. Друга частина працівників ранкової зміни – більше 60 гірників – застрягла під землею. У деяких з них на той момент уже закінчилася вода.

"На такі випадки зазвичай передбачений аварійний вихід. Для шахти "Ювілейна" – це стовбур шахти "Центральної". Але вже рік, як він зламаний, тому можливості вивезти людей з шахти немає", – повідомили в пресслужбі підприємства.

На місце події прибула ремонтна бригада. Несправність в механізмі кліті усунули. Гірників почали піднімати на поверхню о 22:30.

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