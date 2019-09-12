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12 вересня • оновлено в 14:45
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У Кривому Розі автомобіль збив на "зебрі" двох жінок з дитиною

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 вересня на пішохідному переході Daewoo збив трьох людей, в тому числі дитину.

Аварія сталася близько 9:30 ранку на вулиці Миколи Світальського. Про це повідомляє Перший міський.

У Кривому Розі в ДТП постраждали троє людей

У Кривому Розі в ДТП постраждали троє людей

spb.kp.ru

Новини
Рвані рани по всьому тілу: в Дніпрі біля Нового мосту сталася кривава ДТП

Відомо, що легковий автомобіль рухався по вулиці Світальського з боку проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Біля зупинки "Бульвар Маршала Василевського" по пішохідному переходу перетинали дорогу двоє жінок з дитиною. Водій легковика не помітив пішоходів і не встиг вчасно загальмувати.

В результаті зіткнення постраждали дитина і жінка, у останньої підозрюють кілька переломів.

На місці події працювали правоохоронці.

ДТП з постраждалими в Кривому Розі

ДТП з постраждалими в Кривому Розі

Перший міський

ДТП з постраждалими в Кривому Розі

ДТП з постраждалими в Кривому Розі

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вантажівка знесла з дороги легковик. Під час маневру причіп DAF зачепив ВАЗ, в результаті чого водій легковика втратив контроль над транспортним засобом. Від зіткнення авто вилетіло на узбіччя і перекинулось.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП постраждала дитина
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