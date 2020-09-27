У Кривому Розі авто збило двох дітей на "зебрі"

Аліна Рашевська Події 16:37, 27.09.2020

У неділю, 27 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області легковий автомобіль збив двох дітей.

Постраждалі брат і сестра переходили дорогу по "зебрі". Про це повідомляє "Перший міський".

Школярам вдалося уникнути серйозних травм. З синцями та подряпинами їх доставили до міської лікарні №8.

За словами водія, він скоїв наїзд через іншу машину, яка закрила огляд. Всі деталі події мають з'ясувати правоохоронці.

У Кривому Розі легковик збив двох дітей.
Перший міський
Постраждалі брат і сестра переходили дорогу по "зебрі".
Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті зіткнення легковиків загинула жінка.

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Дніпро Події

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