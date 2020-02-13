У Кривому Розі авто з дитиною потрапило в ДТП на перехресті

У четвер, 13 лютого, в Металургійному районі Кривого Рогу зіткнулися автомобілі Renault і Peugeot.
Аварія трапилася близько 11:00 на перехресті вулиць Степана Тильги і Художньої. Як повідомляє 34 канал, в пригоді постраждали три людини.
ДТП в Кривому Розі
drivenn.ru
Відомо, що автомобіль Peugeot рухався з боку вулиці Соборності. Renault, в свою чергу, прямував з боку проспекту Металургів. Водій останнього виїхав на перехрестя, не поступившись дорогою. В результаті автомобілям не вдалося уникнути зіткнення. Удар був такої сили, що автомобілі розкидало по боках.
В результаті аварії постраждали троє людей: двоє дорослих і дитина. Всі вони були госпіталізовані до лікарень. Обставини події встановлювали правоохоронці.
ДТП в Кривому Розі
34 канал
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі місцеві жителі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито залишене авто. Пізніше поруч з поліцейським "Пріусом" з'явився "Гелендваген".
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