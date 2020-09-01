У Кривому Розі авто влетіло у маршрутку і загорілося: є постраждалі. Фото

У вівторок, 1 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася серйозна ДТП з постраждалими.

На вулиці Піхотинській автомобіль Daewoo Lanos врізався в маршрутку, яка їхала з боку Військового містечка. Після удару легковик із водієм та пасажиром загорівся, повідомляє "Перший Міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Авто загорілося після зіткнення з маршруткою. 0564.ua

За попередніми даними, водій Daewoo пішов на обгін і не помітив маршрутне таксі, в результаті чого сталося лобове зіткнення. Як передає "0564.ua", легковий автомобіль був повністю знищений вогнем.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції, рятувальники і медики.

Медики надавали потерпілим допомогу на місці ДТП. Перший Криворізький

На місці події працювали рятувальники. 0564.ua

У ДТП постраждали п'ятеро людей: двоє з Daewoo Lanos і три пасажири маршрутки. Серед травмованих виявилася 6-річна дівчинка, попередньо в неї перелом щелепи.

Усі причини і деталі аварії на даний момент встановлюються.

Легковий автомобіль згорів вщент. Перший Криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Нікополем автобус влаштував НП на переправі на місці зруйнованого моста. У результаті інциденту пасажири отримали травми.