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У Кривому Розі авто влетіло у маршрутку і загорілося: є постраждалі. Фото

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
1,0 т.
У Кривому Розі авто влетіло у маршрутку і загорілося: є постраждалі. Фото

У Кривому Розі авто влетіло у маршрутку і загорілося. 0564.ua

У вівторок, 1 вересня, в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області сталася серйозна ДТП з постраждалими.

На вулиці Піхотинській автомобіль Daewoo Lanos врізався в маршрутку, яка їхала з боку Військового містечка. Після удару легковик із водієм та пасажиром загорівся, повідомляє "Перший Міський" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Авто загорілося після зіткнення з маршруткою.

Авто загорілося після зіткнення з маршруткою. 0564.ua

За попередніми даними, водій Daewoo пішов на обгін і не помітив маршрутне таксі, в результаті чого сталося лобове зіткнення. Як передає "0564.ua", легковий автомобіль був повністю знищений вогнем.

На місце події прибули співробітники патрульної поліції, рятувальники і медики.

Медики надавали потерпілим допомогу на місці ДТП.

Медики надавали потерпілим допомогу на місці ДТП. Перший Криворізький

На місці події працювали рятувальники.

На місці події працювали рятувальники. 0564.ua

У ДТП постраждали п'ятеро людей: двоє з Daewoo Lanos і три пасажири маршрутки. Серед травмованих виявилася 6-річна дівчинка, попередньо в неї перелом щелепи.

Усі причини і деталі аварії на даний момент встановлюються.

Легковий автомобіль згорів вщент.

Легковий автомобіль згорів вщент. Перший Криворізький

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Нікополем автобус влаштував НП на переправі на місці зруйнованого моста. У результаті інциденту пасажири отримали травми.

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