У Кривому Розі авто розбилося об дерево: загинули водій і пасажир. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області 11 серпня на вулиці Сергія Колачевського трапилася смертельна ДТП.

Водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і на швидкості врізався в дерево. Ні йому, ні пасажиру вижити не вдалося, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки)

Тіла загиблих з понівеченого авто рятувальники вирізали за допомогою гідравлічних ножиць. Відомо, що водієві було 64 роки. Особу пасажира встановлюють правоохоронці.

У Кривому Розі авто розбилося об дерево Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі авто розбилося об дерево Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі авто розбилося об дерево Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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