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9 січня • оновлено в 08:40
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У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп: є загиблі

7.3т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 8 січня на вулиці Каткова сталася смертельна ДТП на "зебрі".

Автомобіль Audi на повній швидкості влетів у натовп пішоходів. Дві жінки загинули на місці, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

У Кривому Розі авто на повній швидкості рознесло натовп

Facebook Національної поліції в Дніпропетровській області

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Трагедія трапилася в Інгулецькому районі Кривого Рогу близько 19:45. Відомо, що водій автомобіля "AUDI" на великій швидкості наїхав на людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу, після чого зник у невідомому напрямку.

Згодом автомобіль, причетний до ДТП, було виявлено кинутим в 150 м від місця аварії. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події. Вживаються невідкладні заходи для встановлення і затримання водія.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Нікополі вранці 8 січня зіткнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі. В аварії загинув один чоловік, ще десять людей постраждали і були госпіталізовані.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
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