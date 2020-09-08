У Кривому Розі 6-річна дитина втекла з дому через тиранію маминого співмешканця

Софія Закревська Події 11:00, 8.09.2020 Оновлено: 11:16, 8.09.2020

У понеділок, 7 вересня, в Кривому Розі Дніпропетровської області місцеві жителі знайшли на вулиці 6-річну дитину.

Хлопчик втік із дому, тому що боявся співмешканця своєї матері. Про це повідомили на Facebook-сторінці Ювенальної превенції Дніпропетровської області.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік тероризує дитину та її матір. Криворіжець постійно їх ображає й погрожує, відбирає гроші, які передає жінці на сина її колишній чоловік. У співмешканки й тирана є спільна тримісячна дитина, а сама громадянка має інвалідність, нічого не чує і отримує тільки пенсію.

Потерпілу разом із дітьми доставили до Криворізького центру допомоги жінкам, постраждалим від насильства в сім'ї. Це необхідно, щоб обмежити контакт із агресором. На перший час їх забезпечили їжею та речами. Надалі жінці допоможуть оформити допомогу на дітей як матері-одиначці.

Жінку з дітьми ізолювали від агресора.
Facebook/Ювенальна превенція Дніпропетровської області

На співмешканця в поліції склали адміністративний протокол за домашнє насильство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі тягач переїхав ногу дитині. Хлопчик потрапив під колеса авто на очах у матері.

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Дніпро Події

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