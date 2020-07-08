У Кривому Розі 3-річна дитина випала з вікна

Аліна Рашевська Події 12:49, 8.07.2020

У середу, 8 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області трирічний хлопчик випав з вікна на першому поверсі.

Інцидент трапився в Довгинцівському районі міста на вулиці Лобачевського. Про це повідомляє "Перший міський".

Попередньо, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму і гематоми. Її госпіталізували в відділення неврології міської лікарні №8.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік загинув при падінні з вікна восьмого поверху.

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