У Кривому Розі 3-річна дитина випала з вікна. 4vsar.ru

У середу, 8 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області трирічний хлопчик випав з вікна на першому поверсі.

Інцидент трапився в Довгинцівському районі міста на вулиці Лобачевського. Про це повідомляє "Перший міський".

Попередньо, дитина отримала закриту черепно-мозкову травму і гематоми. Її госпіталізували в відділення неврології міської лікарні №8.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік загинув при падінні з вікна восьмого поверху.