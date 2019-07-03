У вівторок, 2 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області потужні злива та ураган перетворили місто на справжній жах.
Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони, повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Через буревій у багатьох будинках Кривого Рогу зникла електрика. Зокрема на вулицях Довгинцівського, Металургійного, Саксаганського, Покровського, Центрально-Міського, Тернівського та Інгулецького районів не було світла.
Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис
Через погодні умови також була тимчасово знеструмлена Центральна диспетчерська служба та деякі насосні станції.
Крім того, у супермаркеті "Сільпо" під час зливи прорвало дах і затопило приміщення.
Працівники всіх комунальних служб міста були переведені у цілодобовий режим для ліквідації наслідків негоди.
Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис
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