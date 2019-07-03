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Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис: відео та фото стихії

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У вівторок, 2 липня, у Кривому Розі Дніпропетровської області потужні злива та ураган перетворили місто на справжній жах.

Багато вулиць затопило, вітер повалив дерева і навіть балкони, повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через буревій у багатьох будинках Кривого Рогу зникла електрика. Зокрема на вулицях Довгинцівського, Металургійного, Саксаганського, Покровського, Центрально-Міського, Тернівського та Інгулецького районів не було світла.

Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис

Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис

Через погодні умови також була тимчасово знеструмлена Центральна диспетчерська служба та деякі насосні станції.

Крім того, у супермаркеті "Сільпо" під час зливи прорвало дах і затопило приміщення.

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Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис

Кривий Ріг накрив погодний апокаліпсис

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УкраїнаДніпро
Тег
погода
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Вчера Обоз тута хихикал над подтопленным Крымом...Где хохот сегодня.?
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