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31 травня • оновлено в 10:15
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Ігор Кравченко

У Кам'янському засудили до в'язниці підлітка за згвалтування дитини

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У Кам'янському Дніпропетровської області Заводський районний суд оголосив вирок школяреві з Верхівцевого за жорстокий злочин.

Підлітка суд визнав винним за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – згвалтування, повідомляє "Наш Репортер".

Злочин було скоєно вдень 4 січня 2020 року в місті Верхівцеве. Перебуваючи в лісопосадці, обвинувачений за допомогою сокири заготовляв дрова для пічного опалення. Близько 15:30 підліток зустрів незнайомого хлопчика, який проходив повз нього. Поруч нікого не було. Скориставшись ситуацією, дев'ятикласник зґвалтував потерпілого, який не досягав 14-річного віку, неприродним способом.

Школяр згвалтував хлопчика в лісі

Школяр згвалтував хлопчика в лісі

ProGorodNN

Хлопчик прийшов додому і все розповів мамі. Підозрюваний був затриманий. Матеріали кримінального провадження були направлені в Заводський районний суд Кам'янського.

В судовому засіданні неповнолітній визнав свою провину в згвалтуванні. За словами матері потерпілого, їм відшкодували моральну та матеріальну шкоду. Школяра засудили до п'яти років позбавлення волі. Вирок ще не вступив в силу, так як може бути оскаржений.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селищі міського типу П'ятихатки Дніпропетровської області на протязі шести років знущалися і експлуатували дітей-сиріт. Вихователі трьох дитячих будинків сімейного типу опинилися на лаві підсудних.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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