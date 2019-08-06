У Кам'янському загорілася маршрутка з людьми. Фото

У вівторок, 6 серпня в Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа в маршрутному таксі.

Повідомлення про подію надійшло в службу порятунку близько 10 ранку передає інтернет-видання "Событие".

У Кам'янському загорілася маршрутка sobitie.com.ua

Відзначається, що пожежа сталася в автобусі "Богдан А091" 2003 року випуску, яка курсує за маршрутом №24.

На момент прибуття рятувальників всі пасажири та водій покинули автобус.

Бригада в складі 4 пожежних погасила палаючий відсік двигуна.

Пошкоджений через пожежу відсік sobitie.com.ua

Площа пожежі склала 1 кв. м.

Про постраждалих не повідомляється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі під Дніпром загорілася вантажівка.

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