У Кам'янському загорілася маршрутка з людьми. Фото

У вівторок, 6 серпня в Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа в маршрутному таксі.
Повідомлення про подію надійшло в службу порятунку близько 10 ранку передає інтернет-видання "Событие".
У Кам'янському загорілася маршрутка
sobitie.com.ua
Відзначається, що пожежа сталася в автобусі "Богдан А091" 2003 року випуску, яка курсує за маршрутом №24.
На момент прибуття рятувальників всі пасажири та водій покинули автобус.
Бригада в складі 4 пожежних погасила палаючий відсік двигуна.
Пошкоджений через пожежу відсік
sobitie.com.ua
Площа пожежі склала 1 кв. м.
Про постраждалих не повідомляється.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі під Дніпром загорілася вантажівка.
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