У Кам'янському Дніпропетровської області 5 серпня водій машини вдарив пішохода, який порушив ПДР.

Як повідомляє "Наш Репортер", пішохід почав переходити дорогу на червоне світло світлофора (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Водій вдарив пішохода Вести

Так, молодий чоловік йшов від мостового переходу через дренажний канал. Він неквапливо перетинав проїжджу частину по проспекту Металургів.

Один з водіїв, який ледь не наїхав на того, хто порушував, вирішив його провчити. Він зупинився перед перехрестям, вийшов з машини, підбіг до пішохода і вдарив його кулаком по голові.

Після цього водій штовхнув перехожого і щось крикнув у слід.

Чоловік сів назад в машину і поїхав, а потерпілий пішов у своєму напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі популярна маршрутка буде їздити по-іншому: новий графік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся