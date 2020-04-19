У Кам'янському вирізали чоловіка, який впав з лавки і застряг в конструкції столу. Відео

Ігор Кравченко Події 13:25, 19.04.2020 Оновлено: 13:35, 19.04.2020

У суботу, 18 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області в Службу порятунку надійшло повідомлення від медиків про те, що з чоловіком стався нещасний випадок.

Чоловік 1973 року народження впав з лавки і застряг в металевій конструкції столу, який розташований на літньому майданчику непрацюючого кафе. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Інцидент стався на бульварі Героїв Дніпровського району міста. Співробітники ДСНС за допомогою бензорізу розрізали металеві прути столу і витягли чоловіка.

Чоловіка впав з лавки і застряг в конструкції столу
Прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області

Працівники швидкої медичної допомоги відразу оглянули чоловіка. При падінні чоловік не отримав значних тілесних ушкоджень, тому відмовився від госпіталізації.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік без спецперепустки катався по місту на даху тролейбуса. Чоловік заліз на тролейбус №16 і заліг на даху.

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Дніпро Події

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