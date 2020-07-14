У Кам'янському сталася масштабна ДТП: є загиблі та постраждалі. Відео

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 13 липня на проспекті Ювілейному трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Маючи намір здійснити поворот, водій Daewoo Lanos зупинилася на лівій смузі. У цей момент в її автомобіль врізався сріблястий Subaru Forester, за кермом якого також перебувала жінка, передає "Событие" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Від удару Daewoo винесло на зустрічну смугу, де він повернув і зупинився, впершись у бордюр. Subaru продовжив рух за інерцією, перетнув проїжджу частину, вилетів на газон, ледь не збивши людину з собакою, і зупинився на трамвайних коліях.

По дорозі некерований автомобіль ледь не зіткнувся з легковим автомобілем і мікроавтобусом, водії яких встигли зреагувати миттєво і відвести свої транспортні засоби від зіткнення.

В результаті ДТП у Daewoo виявилися заблоковані двері. Жінці-водієві довелося вибиратися через вікно. На допомогу їй прибігли очевидці аварії, які допомогли дістати з авто потерпілу трирічну дитину, що їхала на задньому сидінні, куди і припав основний удар.

Як стао відомо, жінка – водій Subaru Forester померла в міській лікарні швидкої допомоги. Це підтвердив головний лікар ГБСМП Ростислав Винар.

Трирічну дитину, пасажира Daewoo Lanos, доставили в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню на вулиці Космічній. За словами Ростислава Винаря, її стан критично важкий.

Зараз поліція з'ясовує всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі неподалік від зупинки громадського транспорту "Ж/м Клочко-6" сталося зіткнення скутера і автомобіля Daewoo. Водій двоколісного влетів у легковик, коли той стояв перед "зеброю", пропускаючи пішоходів.