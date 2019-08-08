У Кам'янському Дніпропетровської області 8 серпня чоловік розбив скло в Департаменті ЖКГ.

Поліція затримала хулігана. Як повідомляє Событие, крім Департаменту постраждали територіальний центр по догляду за дітьми з інвалідністю та стоматологія.

Як з'ясувалося, камінь в будівлю запустив 19-річний місцевий житель, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Хлопець розбив скло Mport

За словами Олени Тимченко, старшого інпектора сектора моніторингу Кам'янського, агресивна поведінка хулігана була викликана сваркою з цивільною дружиною.

Хлопець випив і вирішив зігнати свою агресію на вікнах кількох будівель міста.

Відзначимо, що чоловік поводиться подібним чином вже не перший раз.

Хлопець розбив скло Событие

Хлопець розбив скло Событие

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