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У Кам'янському п'яний дебошир розбивав скло по місту. Фото

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У Кам'янському Дніпропетровської області 8 серпня чоловік розбив скло в Департаменті ЖКГ.

Поліція затримала хулігана. Як повідомляє Событие, крім Департаменту постраждали територіальний центр по догляду за дітьми з інвалідністю та стоматологія.

Як з'ясувалося, камінь в будівлю запустив 19-річний місцевий житель, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

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Хлопець розбив скло

Хлопець розбив скло

Mport

За словами Олени Тимченко, старшого інпектора сектора моніторингу Кам'янського, агресивна поведінка хулігана була викликана сваркою з цивільною дружиною.

Хлопець випив і вирішив зігнати свою агресію на вікнах кількох будівель міста.

Відзначимо, що чоловік поводиться подібним чином вже не перший раз.

Хлопець розбив скло

Хлопець розбив скло

Событие

Хлопець розбив скло

Хлопець розбив скло

Событие

Як повідомляв OBOZREVATEL, кривава бійка зі стріляниною: в Дніпрі невідомі штурмували ігрові автомати.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро чоловік
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