У Кам'янському Дніпропетровської області пройдуть антитерористичні навчання за участю підрозділів Міністерства внутрішніх справ і військових.

Навчання відбудуться 31 липня, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У Кам'янському пройдуть антитерористичні навчання Інформатор

"До навчань приєднаються представники нацполіціі, ДСНС, військові. Вони відпрацюють кілька ситуацій, які можуть статися в колоніях", - повідомляють в ОДА.

Зокрема, силовики відпрацюють дії під час штурму об'єкта, захопленого злочинцями, і звільнення заручників.

У рамках навчань також запланований прес-тур.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня, для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019 в Чорне море прибули ще два бойових кораблі НАТО.

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