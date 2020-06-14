У Кам'янському повністю згорів багатоквартирний будинок: мешканцям доставляють воду і продукти

У неділю, 14 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа в багатоквартирному житловому будинку на вулиці Генерала Дубініна.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 4:00. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння виникло на даху двоповерхового житлового будинку, в якому розташовані 24 квартири. Загиблих і постраждалих немає, мешканці будинку самостійно покинули приміщення.

Пожежу гасили більше чотирьох годин. Загальна площа пожежі склали близько 400 метрів квадратних. До гасіння були залучені 25 чоловік особового складу та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Кам'янському повністю згорів багатоквартирний будинок Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Кам'янському повністю згорів багатоквартирний будинок Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Кам'янському повністю згорів багатоквартирний будинок Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

У Telegram-каналі "Х**вое Каменское" повідомили, що будинок в результаті пожежі зруйновано. Мешканці, яким допомагали пожежні, залишки вцілілого майна складали у дворі будинку. На місце події були доставлені вода і продукти. Постраждалих записують в чергу на заселення в гуртожитку по вулиці Колеусівській.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі жінка загинула під час пожежі у власному будинку. Її бездиханне тіло виявили рятувальники під час ліквідації пожежі.