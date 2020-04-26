У Кам'янському підприємці взяли штурмом закриті ринки і відновили їх роботу

Ігор Кравченко Події 11:24, 26.04.2020 Оновлено: 11:37, 26.04.2020

У Кам'янському Дніпропетровської області підприємці всупереч карантину відновили роботу продовольчих ринків.

Підприємці взяли штурмом Центральний і Димитровский ринки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила підприємниця Галина Залога.

"Сьогодні підприємці не витримали і штурмували ворота Центрального та Димитрівського ринків в місті Кам'янське та реалізували своє право на працю. Звертаємося до всіх гілок влади – схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї", – написала вона.

У Кам'янському підприємці взяли штурмом закриті ринки
Колаж

На ринки за покупками також прийшли відвідувачі, більшість з них в масках.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині натовп людей атакувала закритий через карантин ринок. Десятки обурених городян відмовилися залишати територію ринку, вимагаючи негайно відновити його роботу.

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