У Кам'янському підприємці взяли штурмом закриті ринки і відновили їх роботу

У Кам'янському Дніпропетровської області підприємці всупереч карантину відновили роботу продовольчих ринків.

Підприємці взяли штурмом Центральний і Димитровский ринки. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила підприємниця Галина Залога.

"Сьогодні підприємці не витримали і штурмували ворота Центрального та Димитрівського ринків в місті Кам'янське та реалізували своє право на працю. Звертаємося до всіх гілок влади – схаменіться і дайте маленьким підприємцям вижити і годувати свої сім'ї", – написала вона.

У Кам'янському підприємці взяли штурмом закриті ринки Колаж

На ринки за покупками також прийшли відвідувачі, більшість з них в масках.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині натовп людей атакувала закритий через карантин ринок. Десятки обурених городян відмовилися залишати територію ринку, вимагаючи негайно відновити його роботу.