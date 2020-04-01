У місті Кам'янське Дніпропетровської області 31 березня підліток зістрибнув з 14-поверху житлового будинку.

Отримані при падінні травми були несумісні з життям – хлопець помер на місці події до приїзду медиків. Юнакові було 17 років, повідомила в коментарі OBOZREVATEL старший інспектор сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко.

Трагедія трапилася близько 23:00 на вулиці Металургів, 60. Прибулі на місце медики констатували смерть кам'янчанина.

У Кам'янському підліток загинув при падінні з 14-го поверху Elgezit

Поліція внесла відомості до ЄРДР за статтею 115 (умисне вбивство) з поміткою "самогубство". Деталі та обставини події встановлюються.

Скріншот Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині підліток загинув під завалами недобудови. Йому було 13 років.

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