У Кам'янському невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль. Фото

У суботу, 4 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області в селищі Будівельників було скоєно розбійний напад на водія таксі.

Після нападу на водія таксі невідомі викрали автомобіль ВАЗ 2109. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**ве Кам'янське.

В результаті нападу таксист опинився в лікарні у важкому стані. Також відомо, що нападники на автомобілі таксиста поїхали в напрямку Верхньодніпровська.

Невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль Telegram/ Х**ве Кам'янське

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік душив водія мотузкою, щоб забрати машину. Поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії затримали автовикрадача в селищі Васильківка Дніпропетровської області.

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