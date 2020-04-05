Головна Новини
5 квітня • оновлено в 18:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

У Кам'янському невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль. Фото

582
Читати матеріал російською

У суботу, 4 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області в селищі Будівельників було скоєно розбійний напад на водія таксі.

Після нападу на водія таксі невідомі викрали автомобіль ВАЗ 2109. Про це повідомили в Telegram-каналі Х**ве Кам'янське.

В результаті нападу таксист опинився в лікарні у важкому стані. Також відомо, що нападники на автомобілі таксиста поїхали в напрямку Верхньодніпровська.

Невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль

Невідомі вдарили ножем таксиста і викрали автомобіль

Telegram/ Х**ве Кам'янське

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік душив водія мотузкою, щоб забрати машину. Поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії затримали автовикрадача в селищі Васильківка Дніпропетровської області.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги