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9 квітня • оновлено в 06:31
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У Кам'янському на заводі прогримів потужний вибух: що трапилося

4.5т
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У ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій, при технологічному процесі зливу шлаку в цеху стався збій – в шлакову яму потрапила вода.

Подія трапилася близько 23:50. Потужний вибух було чутно в різних частинах міста. НП обійшлася без постраждалих, допомога рятувальників не знадобилася.

У соцмережах підняли паніку

У соцмережах підняли паніку

ТИПИЧНЫЙ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) в Facebook

У соцмережах підняли паніку

У соцмережах підняли паніку

ПРОСТО ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) в Facebook

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" у Кам'янському

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" у Кам'янському

stockworld.com.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру, на які з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і країн.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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