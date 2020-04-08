У Кам'янському на заводі прогримів потужний вибух: що трапилося

У ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

Як повідомили OBOZREVATEL в пресслужбі Головного управління з надзвичайних ситуацій, при технологічному процесі зливу шлаку в цеху стався збій – в шлакову яму потрапила вода.

Подія трапилася близько 23:50. Потужний вибух було чутно в різних частинах міста. НП обійшлася без постраждалих, допомога рятувальників не знадобилася.

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У соцмережах підняли паніку ПРОСТО ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК (Каменское) в Facebook

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" у Кам'янському stockworld.com.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру, на які з'їхалося кілька сотень людей із різних міст і країн.

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