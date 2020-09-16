У Кам'янському на території промислової бази зловмисник побив чоловіка

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція затримала місцевого жителя, який завдав тяжких тілесних ушкоджень чоловікові.

Конфлікт стався на території промислової бази, під час якого підозрюваний вдарив потерпілого по голові, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Так, в реанімаційне відділення лікарні швидкої медичної допомоги доставили невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Як стало відомо, під час з'ясування відносин 33-річний підозрюваний завдав тяжких тілесних ушкоджень 39-річному потерпілому, після чого зник з місця події.

Пізніше поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в селі Межиріч Дніпропетровської області невідомі пошкодили меморіал, присвячений жертвам Другої світової війни.

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