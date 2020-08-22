У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний

Аліна Рашевська Події 11:31, 22.08.2020 Оновлено: 11:42, 22.08.2020

Близько 8 години ранку 22 серпня в Кам'янському Дніпропетровської області обвалилася частина мосту, який сполучає правий і лівий берег міста.

Частина мостового переходу, що включає в себе доріжку для пішоходів, дорожнє полотно з огорожею і стовпом, сповзла вниз по насипу. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця подій.

За попередньою інформацією, під час обвалення ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють комунальники, які розбирають завали.

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився

Примітно, що роком раніше міська влада переконувала жителів Кам'янського, що міст знаходиться в нормальному стані і спорудженню нічого не загрожує, металеві та бетонні конструкції не мають серйозних дефектів і не впливають на руйнування асфальтобетонного покриття на мосту.

Останнє обстеження переправа проходила в кінці червня поточного року. Незважаючи на очевидну аварійність, капітальний ремонт запланували на 2021 рік.

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився

Нагадаємо, що в Дніпрі, незважаючи на постійну критику і судові позови, міська влада відремонтувала Новий міст. Тоді мер Дніпра Борис Філатов і президент України Володимир Зеленський уклали парі, за яким спостерігала вся країна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.

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