У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний

Близько 8 години ранку 22 серпня в Кам'янському Дніпропетровської області обвалилася частина мосту, який сполучає правий і лівий берег міста.

Частина мостового переходу, що включає в себе доріжку для пішоходів, дорожнє полотно з огорожею і стовпом, сповзла вниз по насипу. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця подій.

За попередньою інформацією, під час обвалення ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють комунальники, які розбирають завали.

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився

Примітно, що роком раніше міська влада переконувала жителів Кам'янського, що міст знаходиться в нормальному стані і спорудженню нічого не загрожує, металеві та бетонні конструкції не мають серйозних дефектів і не впливають на руйнування асфальтобетонного покриття на мосту.

Останнє обстеження переправа проходила в кінці червня поточного року. Незважаючи на очевидну аварійність, капітальний ремонт запланували на 2021 рік.

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився

Нагадаємо, що в Дніпрі, незважаючи на постійну критику і судові позови, міська влада відремонтувала Новий міст. Тоді мер Дніпра Борис Філатов і президент України Володимир Зеленський уклали парі, за яким спостерігала вся країна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.