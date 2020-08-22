У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний
Близько 8 години ранку 22 серпня в Кам'янському Дніпропетровської області обвалилася частина мосту, який сполучає правий і лівий берег міста.
Частина мостового переходу, що включає в себе доріжку для пішоходів, дорожнє полотно з огорожею і стовпом, сповзла вниз по насипу. Про це повідомляє OBOZREVATEL з місця подій.
За попередньою інформацією, під час обвалення ніхто не постраждав. Зараз на місці події працюють комунальники, які розбирають завали.
Примітно, що роком раніше міська влада переконувала жителів Кам'янського, що міст знаходиться в нормальному стані і спорудженню нічого не загрожує, металеві та бетонні конструкції не мають серйозних дефектів і не впливають на руйнування асфальтобетонного покриття на мосту.
Останнє обстеження переправа проходила в кінці червня поточного року. Незважаючи на очевидну аварійність, капітальний ремонт запланували на 2021 рік.
Нагадаємо, що в Дніпрі, незважаючи на постійну критику і судові позови, міська влада відремонтувала Новий міст. Тоді мер Дніпра Борис Філатов і президент України Володимир Зеленський уклали парі, за яким спостерігала вся країна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що водій 40-тонної фури з важким вантажем провалився в річку в штаті Міссурі, США. Він довірився навігатору, який проклав маршрут через старий міст.