У Кам'янському медсестра підняла за ноги маля, яке плакало: інцидент зняли на відео

У Кам'янському медсестра підняла за ноги ридаюче маля. Колаж

Будинок дитини в місті Кам'янське Дніпропетровської області відзначився скандалом. Співробітниця Будинку трясла ридаючу півторарічну дівчинку, перевернувши її догори дригом. Таким чином жінка хотіла заспокоїти дитя.

Крик дитини привернув увагу перехожих, які зняли весь процес на камеру. Відео інциденту опублікувала мешканка міста в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

Відносно співробітниці, яка трясла дівчинку, в Будинку дитини почали службове розслідування, в ході якого з'ясувалося, що дитя намагалася втихомирити молодша медсестра закладу. Її тимчасово відсторонили від займаної посади. До розслідування долучилися правоохоронні органи, депутати обласної ради.

Стан 1,5-річної дівчинки стабільний, фізичних відхилень лікарі не виявили. Слідство триває і вирішується питання про звільнення медсестри.

В обласній раді повідомили, що у зв'язку зі зростанням числа випадків жорстокого поводження до дітей в освітніх установах Дніпропетровщини встановлять камери відеоспостереження. Система спостереження вже в проекті реконструкції гімназії №33, повідомив голова обласної ради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, киянину оголосили підозру у замаху на вбивство за побиття 6-річної дитини.