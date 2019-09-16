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16 вересня • оновлено в 14:22
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У Кам'янському чоловік забив до смерті молотком свого знайомого

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У Кам'янському Дніпропетровської області чоловік вбив свого знайомого.

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області, зловмисник завдав більше 10 ударів молотком по голові.

Як стало відомо, 15 вересня в поліцію надійшло повідомлення про те, що родичі знайшли свого племінника мертвим в квартирі. У нього були явні тілесні ушкодження.

Чоловік вбив свого знайомого

Чоловік вбив свого знайомого

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Пізніше правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного. Як з'ясувалося, протягом останніх місяців 24-річний потерпілий дозволив пожити в своїй квартирі раніше судимому 31-річному знайомому.

13 вересня між чоловіками виник словесний конфлікт, в розпал якого квартирант вхопив молоток і почав бити господаря по голові. Коли рукоятка зламалася, він взяв інший і продовжив наносити удари.

Після цього зловмисник прихопив мобільний телефон і золотий ланцюжок з хрестиком потерпілого і пішов з дому.

Поліцейські затримали чоловіка 15 вересня на лівобережжі міста на зупинці громадського транспорту.

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Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тепер вирішується питання про повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу.

Чоловік вбив свого знайомого

Чоловік вбив свого знайомого

Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нікополі 13-річна дівчинка впала на території недобудованої будівлі

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Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть чоловік
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