У гуртожитку Дніпра при загадкових обставинах помер студент

У середу, 4 березня, в Дніпрі в гуртожитку Вищого професійного училища №17 виявили труп неповнолітнього студента.

Хлопець без ознак життя лежав на підлозі біля дверей власної кімнати. На місце викликали медиків і поліцію, повідомляє Інформатор.

Як з'ясувалося, 17-річний померлий родом з Павлограда. При огляді на його тілі виявили синці в районі носа. Явних слідів насильства не знайшли.

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Деталі події встановлюватимуть правоохоронці, на місці працює слідчо-оперативна група і судмедексперти. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частини 1.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селі Білобожниця Тернопільської області поховали 20-річного Тараса Коваля. Студент стоматологічного факультету Івано-Франківського медичного університету зник 3 лютого в Івано-Франківську. А через три дні його знайшли мертвим в Києві.

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