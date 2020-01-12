У Дніпропетровській області в шахті знайшли мертвого гірника

У неділю, 12 січня, в Первомайську Дніпропетровської області на шахті імені Сташкова загинув робітник.

На шахті імені Сташкова, яка входить в "ДТЕК Павлоградвугілля", був смертельно травмований гірник підземної ділянки конвеєрного транспорту. Про це повідомив Павлоград. dp. ua .

На місце події була викликана реанімаційна бригада Павлоградського воєнізованого гірничорятувального загону, яка констатувала смерть потерпілого.

Шахта імені Сташкова my-otdyh.pp.ua

Новини У Дніпропетровській області пенсіонерка раптово померла в супермаркеті

Його тіло було виявлено о 1:30 без ознак життя на горизонті 300 метрів. Причини події встановлюються спеціальною комісією.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Підгородному Дніпропетровської області сталася пожежа на території садового товариства. На пожежі рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка.

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