У Дніпропетровській області розшукують безвісти зниклого підлітка. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області пропав 13-річний Ібрагімов Таліб Раміль.

Хлопець пішов з дому 28 травня і до сих пір його місцезнаходження невідоме, повідомили в Саксаганському відділенні поліції Кривого Рогу.

У Кривому Розі пропав Ібрагімов Таліб Раміль Поліція Дніпропетровської області

Прикмети неповнолітнього: азербайджанської національності, на вигляд 13 років, зріст 150-160 см, худорлявої статури, волосся темного кольору, очі темні. При собі мав мобільний телефон.

Був одягнений: в спортивні штани синього кольору і куртку темно-синього кольору.

При наявності будь-якої інформації про зниклу дитину в поліції просять повідомити за телефонами: (096) 535 09 90, (096) 970 82 96, (067) 569 05 60, або "102".

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