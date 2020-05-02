У Дніпро військовим вертольотом із зони ООС евакуювали поранених бійців

У суботу, 2 травня, військовим вертольотом провели дві евакуації в Дніпро військовослужбовців із зони ООС.

У Дніпро були доставлені шість бійців, з них двоє поранені. Ще четверо військових – хворі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"О 8:50 в Дніпро був евакуйований поранений Захисник у свідомості, але поранення важке. Нейрохірурги Мечникова забрали в операційну. Залучений і фахівець обласної офтальмологічної лікарні. О 10:00 евакуйовані п'ять Захисників, один поранений вчора і четверо хворих", - написала Тетяна Губа.

Скріншот Facebook/Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпро з зони ООС військовим вертольотом евакуювали трьох поранених бійців і одного хворого. Захисники отримали поранення в період з 24 по 26 квітня.