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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

У Дніпро військовим вертольотом із зони ООС евакуювали поранених бійців

1.2т
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У суботу, 2 травня, військовим вертольотом провели дві евакуації в Дніпро військовослужбовців із зони ООС.

У Дніпро були доставлені шість бійців, з них двоє поранені. Ще четверо військових – хворі. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

"О 8:50 в Дніпро був евакуйований поранений Захисник у свідомості, але поранення важке. Нейрохірурги Мечникова забрали в операційну. Залучений і фахівець обласної офтальмологічної лікарні. О 10:00 евакуйовані п'ять Захисників, один поранений вчора і четверо хворих", - написала Тетяна Губа.

Скріншот

Скріншот

Facebook/Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпро з зони ООС військовим вертольотом евакуювали трьох поранених бійців і одного хворого. Захисники отримали поранення в період з 24 по 26 квітня.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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