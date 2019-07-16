У Дніпро військовим вертольотом евакуювали бійця з пораненням ока

У Дніпро доставили військовослужбовця, який отримав важке осколкове поранення ока під час обстрілу в зоні ООС.

Бійцеві 21 рік. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook глава обласної координаційної ради допомоги пораненим Тетяна Губа.

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"Сонечко зараз оперують в обласній офтальмологічній лікарні. Спонсор на оплату витратних медичних матеріалів є, операція забезпечена в повному обсязі", - розповіла Губа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпро авіацією доставили трьох поранених бійців.

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