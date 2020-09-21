У Дніпро терміново евакуювали бійця ЗСУ з важким пораненням

У Дніпро терміново евакуювали військовим вертольотом бійця Збройних сил України з мінно-вибуховою травмою.

Як повідомила радниця голови ДніпроОДА Тетяна Губа на своїй сторінці в Facebook, у захисника поверхневі поранення очей і важке поранення однієї кістки.

Так, обласні офтальмологи провели операцію і зберегли зір бійцеві. Ситуація з кісткою складніша – травматична ампутація пальця. Військові лікарі зробили все можливе, пів ночі оперували, збирали кістку і займалися очима.

"Я не розпитувала земляка і військових про обставини вчорашнього поранення. Медичний супровід на борту забезпечили анестезіологи нашого військового госпіталю. Дякую всім, хто допомагає", – написала Губа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 19 вересня збройні формування Росії на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Кілька пострілів із стрілецької зброї було зафіксовано поблизу населеного пункту Піски.