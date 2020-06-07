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7 червня • оновлено в 13:06
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Ігор Кравченко

У Дніпро мікроавтобус врізався в легковик і вилетів в кювет: постраждала дівчина

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У неділю, 7 червня, в Дніпрі на вулиці Гаванській зіткнулися мікроавтобус Ford і автомобіль Mitsubishi.

В результаті зіткнення мікроавтобус вилетів в кювет. Одного з пасажирів госпіталізували, повідомляє "Інформатор".

За попередньою версією, обидва автомобілі їхали в бік Самарського мосту. Рухаючись по правій смузі, Mitsubishi повертав ліворуч. У цей момент мікроавтобус пішов на обгін. Автомобілі зіткнулися, в результаті чого Ford вилетів в кювет.

Мікроавтобус врізався в легковик і вилетів в кювет

Мікроавтобус врізався в легковик і вилетів в кювет

Інформатор

За словами водія мікроавтобуса, чоловік за кермом Mitsubishi не включив "поворотник". Останній же це спростовує і каже, що перебудовувався, дотримуючись правил.

На місце викликали швидку – допомога медиків знадобилася дівчині, яка їхала в мікроавтобусі. Її госпіталізували в міську лікарню №6. На місці також працювала поліція.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті зіткнулися два автомобілі. В аварії постраждало четверо людей.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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