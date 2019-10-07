До Дніпра евакуювали двох "тяжких" бійців: подробиці

В період з 5 по 7 жовтня до Дніпра евакуювали двох тяжкопоранених бійців ЗСУ.

Захисники були направлені до лікарень міста. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа на своїй сторінці у Facebook.

До Дніпра евакуювали двох поранених бійців MediaPort

"За два дні в цивільні лікарні Дніпра доставлені двоє поранених захисників. Одне Сонечко з кульовим пораненням, інше – з осколковим. Стан обох середньої тяжкості. Одного привезла швидка військових медиків, іншого – наша машина екстреної допомоги", – написала Губа.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що терористи посилили обстріли на Донбасі. З 25 вересня на Донбасі в зоні ООС 15 разів були обстріляні позиції українських військових. Внаслідок обстрілу один боєць поранений, ще один отримав бойову травму.

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