У Дніпро евакуювали двох поранених бійців ООС

У Дніпро вертольотом евакуювали двох поранених бійців з району проведення операції Об'єднаних сил.

Військових доставили в місто 31 серпня, повідомила на своїй сторінці Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

У Дніпро доставили поранених бійців Слово і Діло

"31 серпня 2019. Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано двох поранених Сонечок", – написала Губа.

За її словами, один військовий з важкими пораненнями руки і ноги направлено до лікарні Мечникова.

Наразі його стан стабільний, він перебуває у свідомості.

Другого військового доставили в іншу лікарню.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 29 серпня, в Дніпро на військовим вертольотом доставили пораненого бійця. У військового мінно-вибухова травма і осколкове поранення ока.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!