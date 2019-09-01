У Дніпро евакуювали двох поранених бійців ООС

У Дніпро вертольотом евакуювали двох поранених бійців з району проведення операції Об'єднаних сил.
Військових доставили в місто 31 серпня, повідомила на своїй сторінці Facebook радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.
У Дніпро доставили поранених бійців
Слово і Діло
"31 серпня 2019. Сьогодні в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано двох поранених Сонечок", – написала Губа.
За її словами, один військовий з важкими пораненнями руки і ноги направлено до лікарні Мечникова.
Наразі його стан стабільний, він перебуває у свідомості.
Другого військового доставили в іншу лікарню.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 29 серпня, в Дніпро на військовим вертольотом доставили пораненого бійця. У військового мінно-вибухова травма і осколкове поранення ока.
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