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24 вересня • оновлено в 14:18
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У Дніпро екстрено евакуювали двох поранених бійців з Донбасу

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У Дніпро доставили двох травмованих військовослужбовців з району проведення операції Об'єднаних сил.

Одного бійця доставили 23 вересня, а другого евакуювали 24 вересня, повідомляє радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа в Facebook.

У Дніпро евакуювали двох бійців з травмами

У Дніпро евакуювали двох бійців з травмами

dnipro.depo.ua

"24 вересня о першій тридцять ночі в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано травмованого Захисника , медичний супровід в складному нічному польоті забезпечила евакобригада нашого госпіталя", – написала вона.

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Губа додала, що стан бійця стабільний, він перебуває у свідомості.

Лікарі обласної лікарні Мечникова обстежили військовослужбовця підготували його до операції.

Другого бійця евакуювали з мобільного госпіталю на кареті швидкої допомоги в понеділок.

Про характер отриманих бійцями травм Губа не повідомляє.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ООС Донбас
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
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70rus xxx
70rus xxx
Снова угольные разрезы откапывали?
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