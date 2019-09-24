У Дніпро екстрено евакуювали двох поранених бійців з Донбасу

У Дніпро доставили двох травмованих військовослужбовців з району проведення операції Об'єднаних сил.

Одного бійця доставили 23 вересня, а другого евакуювали 24 вересня, повідомляє радниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа в Facebook.

У Дніпро евакуювали двох бійців з травмами dnipro.depo.ua

"24 вересня о першій тридцять ночі в Дніпро військовим вертольотом евакуйовано травмованого Захисника , медичний супровід в складному нічному польоті забезпечила евакобригада нашого госпіталя", – написала вона.

Губа додала, що стан бійця стабільний, він перебуває у свідомості.

Лікарі обласної лікарні Мечникова обстежили військовослужбовця підготували його до операції.

Другого бійця евакуювали з мобільного госпіталю на кареті швидкої допомоги в понеділок.

Про характер отриманих бійцями травм Губа не повідомляє.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в зоні проведення ООС на Донбасі 12 вересня загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Це сталося під час виконання бойового завдання.

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