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12 вересня • оновлено в 08:57
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У Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ з Донбасу

1.5т Читати матеріал російською

У ніч на 12 вересня в Дніпрі приземлився вертоліт з тяжкопораненим бійцем ЗСУ з Донбасу.

Захисник знаходиться без свідомості на апараті штучної вентиляції легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця з Донбасу

У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця з Донбасу

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Терористи на Донбасі раптово стягнули техніку до позицій ЗСУ: що відбувається

Ім'я бійця невідомо. Він знаходиться в обласній лікарні імені Мечникова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарськ дуги на Донбасі. Кадри в своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Донбас
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Юг Руси
Юг Руси
Нормальный такой вертолёт на фотке )))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня ещё два Хероя скопытилось.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 15-200 32-300 .Потери ДНР и ЛНР за этот период 6-200 ,12-300.
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