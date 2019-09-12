У Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ з Донбасу

У ніч на 12 вересня в Дніпрі приземлився вертоліт з тяжкопораненим бійцем ЗСУ з Донбасу.
Захисник знаходиться без свідомості на апараті штучної вентиляції легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця з Донбасу
Дзеркало тижня
Ім'я бійця невідомо. Він знаходиться в обласній лікарні імені Мечникова.
Раніше OBOZREVATEL писав, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарськ дуги на Донбасі. Кадри в своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!