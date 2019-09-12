У Дніпро екстрено доставили тяжкопораненого бійця ЗСУ з Донбасу

У ніч на 12 вересня в Дніпрі приземлився вертоліт з тяжкопораненим бійцем ЗСУ з Донбасу.

Захисник знаходиться без свідомості на апараті штучної вентиляції легенів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

У Дніпро доставили тяжко пораненого бійця з Донбасу Дзеркало тижня

Ім'я бійця невідомо. Він знаходиться в обласній лікарні імені Мечникова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українські воїни знищили бліндаж терористів в районі Світлодарськ дуги на Донбасі. Кадри в своєму Telegram-каналі опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

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