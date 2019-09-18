До Дніпра екстрено доправили важкопоранених бійців із Донбасу

У ніч на 18 вересня до Дніпра військовими вертольотами доправили двох поранених бійців ЗСУ з Донбасу.
Один із постраждалих отримав важку травму від розриву міни, другий – опіки. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.
До Дніпра екстрено доправили бійців з Донбасу
Бійців передали дніпровським медикам.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
Пробило шию і груди: у Дніпрі батько вистрілив у 8-річного сина з рушниці
Знайшли зі спущеними штанами: у Дніпрі чоловік помер під час сексу
У Дніпрі знайшли мертвим зниклого військового
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал