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18 вересня • оновлено в 11:58
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До Дніпра екстрено доправили важкопоранених бійців із Донбасу

1.3т Читати матеріал російською

У ніч на 18 вересня до Дніпра військовими вертольотами доправили двох поранених бійців ЗСУ з Донбасу.

Один із постраждалих отримав важку травму від розриву міни, другий – опіки. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.

До Дніпра екстрено доправили бійців з Донбасу

До Дніпра екстрено доправили бійців з Донбасу

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До Дніпра екстрено доправили важкопоранених бійців із Донбасу

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Донбас
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Исаев Максим
Исаев Максим
Как обычно, после "мощ-щ-щ-ных ударов" ВеСеУ поломанных киборгов на ремонт тащат, при этом клянча в интернете подаяния на запчасти...
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70rus xxx
70rus xxx
Переговоры о мире,это предательство страны))).Думаю,эти ребята полностью поддерживают.Бесплатные мячики на дороге не валяются.
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филипп филипыч
филипп филипыч
кто их заставлял идти на войну? никто, сами пошли. сами и получили. не пошли бы не получили.
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филипп филипыч
филипп филипыч
70rus xxx, жадность до добра не доводит)
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70rus xxx
70rus xxx
филипп филипыч, ты молодец.А тыщща в день?
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