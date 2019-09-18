До Дніпра екстрено доправили важкопоранених бійців із Донбасу

У ніч на 18 вересня до Дніпра військовими вертольотами доправили двох поранених бійців ЗСУ з Донбасу.

Один із постраждалих отримав важку травму від розриву міни, другий – опіки. Про це повідомила радник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Тетяна Губа.

До Дніпра екстрено доправили бійців з Донбасу

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Бійців передали дніпровським медикам.

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