До Дніпра екстрено доправили пораненого бійця ЗСУ: що трапилося

У четвер, 29 серпня, до Дніпра військовим вертольотом доправили пораненого бійця.
У захисника мінно-вибухова травма і осколкове поранення ока, повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації.
Доправили пораненого бійця
Яндекс.Новости
"Стан стабільний, дихає самостійно, при тямі", – написала Губа у Facebook.
Вона зазначила, що боєць перебуває на обстеженні у лікарні Мечникова.
"Дякую нашим військовим вертолітникам і військовим медикам ООС за аероевакуацію у складних нічних умовах", – додала радниця глави ДнепрОГА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дніпра вертольотом доправили бійця ЗСУ.
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