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До Дніпра екстрено доправили пораненого бійця ЗСУ: що трапилося

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У четвер, 29 серпня, до Дніпра військовим вертольотом доправили пораненого бійця.

У захисника мінно-вибухова травма і осколкове поранення ока, повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації.

Доправили пораненого бійця

Доправили пораненого бійця

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"Стан стабільний, дихає самостійно, при тямі", – написала Губа у Facebook.

Вона зазначила, що боєць перебуває на обстеженні у лікарні Мечникова.

"Дякую нашим військовим вертолітникам і військовим медикам ООС за аероевакуацію у складних нічних умовах", – додала радниця глави ДнепрОГА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дніпра вертольотом доправили бійця ЗСУ.

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Україна Дніпро
Теги
ООС боєць АТО порятунок лікарі
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Усиленно разминируют свои же минные поля.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сразу в морг недобитка
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