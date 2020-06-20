У Дніпро доставили нових поранених із зони ООС

Аліна Рашевська Події 15:26, 20.06.2020

У Дніпро 19 червня із зони ООС евакуювали чотирьох бійців.

Трьох військовослужбовців з пораненнями очей доставили військовими вертольотами. Ще одного захисника з пошкодженням органу зору прийняли медики "швидкої допомоги" на кордоні області, повідомила на своїй сторінці в Facebook радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа.

Одного бійця направили до реанімації політравми обласної лікарні Мечникова, інших – до військового госпіталю. Вони пройшли обстеження і вже отримали всі необхідні оперативні втручання.

Скріншот
Facebook / Тетяна Губа

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 червня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

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